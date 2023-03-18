مقال بالغارديان: الدرس الحقيقي لغزو العراق.. احذروا الجواسيس والحلفاء الذين قد يجرونكم إلى الحرب

2023/03/18 | 11:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الـ20 لغزو العراق لفت مقال بصحيفة الغارديان اليوم السبت إلى أن الأخطاء والمبالغات والأكاذيب التي أدت إلى الغزو تقدم دروسا أساسية لحاضرنا في الصراع وما بعده.

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