"العوادي" رئيساً لهيئة الاستثمار في واسط خلفاً للراحل "شمه"

2023/03/18 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بتسمية ضرغام العوادي رئيسا لهيئة الاستثمار في واسط، اليوم السبت.

وقال مراسلنا، إنه تم تكليف ضرغام العوادي، رئيسا لهيئة الاستثمار، خلفاً للمهندس الراحل نبيل شمه.

يذكر أن الراحل نبيل شمة، قد توفى بحادث سير على طريق كوت – حي في محافظة واسط.

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