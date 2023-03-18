النزاهة تعلن تفاصيل الحكم بالسجن على مسؤول سابق في وزارة التربية

2023/03/18 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تفاصيل الحكم بالسجن على مسؤول سابق في وزارة التربية.

وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) ،"بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن والغرامة على مديرٍ قسم الشؤون القانونية سابقاً في وزارة التربية".

ونوهت الدائرة بأنَّ" محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على مدير قسم الشؤون القانونيَّة في وزارة التربية سابقاً، بالسجن الغيابيِّ لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار عليه، على خلفيَّة إدانته بتسلُّم مبلغ (100,000,000) مليون دينار من إحدى الشركات المُتعاقدة مع وزارة التربية؛ مقابل تمرير عقد طباعةٍ لمصلحتها".

وأضافت أنَّ "المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/ 1 لسنة 1983)".





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