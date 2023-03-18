صولة أمنية تنتهي باعتقال 16 متهماً وضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

2023/03/18 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على 16 متهماً وضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة في العاصمة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارزها المنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة ومـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة "تمكنت من القبض على 16 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة".

وأضافت أنه "ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة 7 مسدسات مع كمية من العتاد ومخازن فارغة، وضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".

وأكدت القيادة، بحسب البيان، أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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