القبض على إرهابي وضبط مواد متفجرة في كركوك

2023/03/18 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القاء القبض على ارهابي وضبط مواد متفجرة في كركوك.

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