بعد الاشتباك معهم.. اعتقال 6 متهمين يرومون خرق الأنابيب الناقلة للنفط ذي قار

2023/03/18 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت وزارة الداخلية،اليوم السبت، القبض على 6 متهمين كانوا يرومون خرق أحد الأنابيب الناقلة للنفط وضبط عجلاتهم في محافظة ذي قار.

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