روسيا: على واشنطن أن تفكر في عواقب أعمالها العدوانية

2023/03/18 | 11:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصريحات جاءت بعد توجه لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد.

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