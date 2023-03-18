2023/03/18 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُحذّر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الناس من أن "داء البابسيات"، ينتقل من طريق حشرة القراد، وينتشر بسرعة في الولايات المتحدة، وقد يشكّل خطرًا على إمدادات الدم في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعراضه الحرارة وألم بالعضلات والمفاصل.. مرض جديد تنقله حشرة القراد ينتشر بأمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعراضه الحرارة وألم بالعضلات والمفاصل.. مرض جديد تنقله حشرة القراد ينتشر بأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).