"دخلت السجن بسبب تغريدة".. جدل في السعودية بعد حلقة عن "القانون الفضفاض"

2023/03/18 | 11:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب مقابلة على قناة رسمية سعودية في ضجة بالمملكة، بعد الكشف عن "سجن بعض الأشخاص بسبب نشر تغريدات للتعبير عن رأيهم"، فيما انتقد نشطاء قانون "مكافحة جرائم المعلوماتية" واصفين إياه بـ"الفضفاض".

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