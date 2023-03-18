2023/03/18 | 11:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، صدور قرار حكمٍ...

ظهرت المقالة الحكم بالسجن عشر سنوات لمسؤول سابق في وزارة التربية أولاً على المسلة.

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