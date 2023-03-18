سقوط بغداد وقيامها

2023/03/18 | 12:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف سقطت بغداد بأيدي غزاة كثر.ولكنها نهضت لتغسل عار ما تركوا.شيء ما في طبيعة هذه المدينة يقول إن سقوطها يعني انهيارا لبنيان عظيم لا يقتصر عليها وحدها،...أكمل القراءة ←

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