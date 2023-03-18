عراق ما بعد الاتفاق الإيراني – السعودي

2023/03/18 | 12:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:إبرهيم الزبيدي مقدما، ينبغي أن نعترف بأن السعودية تنوب عن جميع العرب الآخرين المتضررين من السلوك الإيراني العدواني المستمر منذ أعوام، والذي كلفهم الكثير من الدم والمال والجهد وراحة البال.كما...أكمل القراءة ←

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