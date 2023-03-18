هل هناك رأي عام فاعل في العراق؟

2023/03/18 | 12:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زكي رضا عادة ما تتجه المراكز البحثية في البلدان الديمقراطيّة وهي تريد استقراء الأوضاع السياسيّة أو الاقتصادية وغيرها ومواقف الجماهير منها إلى عيّنات عشوائية من الناس واستطلاع آرائهم لغرض عرضها...أكمل القراءة ←

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