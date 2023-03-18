الذهب على أعتاب 2000 دولار وسط إقبال على الملاذات الآمنة

2023/03/18 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

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قفزت أسعار الذهب بقوة خلال الأسبوع الماضي محققة مكاسب كبيرة إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوتيرة مكافحته التضخم.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنحو 3.6 بالمئة في جلسة أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 6.5 بالمئة عند مستوى 1989 دولار للأونصة.

وأبرز انهيار بنك سيلكون فالي في الولايات المتحدة ضعف البنوك في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم كريدي سويس السويسري إلى تفاقم الاضطرابات في السوق.

وقال لقمان أوتونجا كبير محللي البحوث في شركة إف.إكس.تي.إم: "عادة ما يظهر بريق الذهب في أوقات الفوضى، إذ يتبع المستثمرون نهجا متحفظا"، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

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