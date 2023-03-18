عمران خان يشكل لجنة لقيادة حزبه في حال اعتقاله

2023/03/18 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

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شكل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قبل ساعات من مثوله أمام محكمة أصدرت أوامر بالقبض عليه، لجنة لقيادة حزبه في حالة اعتقاله.

وأضاف من أمام منزله في لاهور قبل التوجه إلى إسلام أباد في وقت مبكر من اليوم السبت "شكلت لجنة ستتخذ قرارات مرة واحدة إذا كنت داخل السجن".

وقال خان إنه "لا يوجد سبب لاعتقاله الآن، لأنه أفرج عنه بكفالة في جميع قضاياه".



وإذا أدين في قضية، فقد يواجه خان تنحية من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وأوضح أن "حياته مهددة أكثر مما كانت عليه في السابق"، مشيراً إلى أنه "قلق من رد الفعل على اعتقاله أو أي محاولة لاغتياله".

وقال خان إن الجيش كان له دور في طرده من السلطة بعد توتر العلاقات مع قائد الجيش السابق الجنرال قمر جاويد باجوا الذي تقاعد في نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق قال إن "خان سيمثل أمام المحكمة السبت، لينزع بذلك فتيل مواجهة محتدمة بين أنصاره وقوات الأمن التي حاولت اعتقاله لتهربه من تنفيذ إجراءات قانونية".

المصدر: العربية

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