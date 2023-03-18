الاستخبارات العسكرية تطيح بارهابي وتضبط مواد متفجرة في كركوك

2023/03/18 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بإرهابي وضبط مواد متفجرة في محافظة كركوك.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم مداهمة مقر أحد الارهابيين في قرية (جاروكه) في كركوك وتم القاء القبض عليه"، مبينة أن "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضاف البيان أنه "بعد البحث والتفتيش في المكان ذاته تم ضبط مواد متفجرة وعتاد خفيف ورمانات هجومية في قضاء داقوق وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد".

وأشار الى أنه "تم تسليمه مع المضبوطات إلى جهة الطلب أصولياً".

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