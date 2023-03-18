2023/03/18 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم السبت، افتتاح 82 مدرسة جديدة في عموم مدن المحافظة.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “الغزي استقبل اليوم وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح 82 مدرسة جديدة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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