2023/03/18 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سمت هيئة الاستثمار في واسط رئيساً جديداً لها اليوم السبت.وذكر مصدر مطلع لـ/ المركز الخبري الوطني/، إنه “تم تسمية ضرغام العوادي رئيساً لهيئة الاستثمار في واسط خلفاً للراحل نبيل شمه”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العوادي رئيساً لهيئة الاستثمار في واسط المركز الخبري الوطني.

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