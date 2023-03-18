مصرف الرافدين يبدأ غدا بيع الدولار بواقع 2000 لكل مسافر

2023/03/18 | 12:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصة بيع الدولار للمسافر بواقع ٢٠٠٠ دولار.

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