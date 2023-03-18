2023/03/18 | 12:21 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسماية (بغداد) 964 عثرت قوة من شرطة بسماية، على جثة رجل بعد خمسة أيام من وفاته، داخل شقته في المجمع السكني للمدينة، إثر بلاغ وصل إلى الشرطة من أحد أقاربه.راجح عبد الحسين، أحد سكّان البناية لشبكة 964: المتوفى كان يسكن وحده، ولا يلتقي بالجيران، وقليل ما نراه يدخل أو يخرج من شقته.عدنان زيارة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة رجل داخل شقته في بسماية بعد خمسة أيام من وفاته) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة رجل داخل شقته في بسماية بعد خمسة أيام من وفاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).