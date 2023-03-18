الهجرة البيضاء تضيء طريق الضحايا الايزيديين

2023/03/18 | 12:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك “الهجرة ليس الحل الافضل و لكن افضل الحلول السيئة “ لسان حال مهاجر ايزيدي هاجر توا الى أستراليا و هو من ذوي الضحايا اللذين نالوا الويل من تنظيم داعش عند هجومه على قضاء سنجار شمال شرق العراق و الذي يسكنه غالبية الايزيديين في العراق و تعتبر عاصمتهم.مع مرور الوقت و …

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