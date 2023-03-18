2023/03/18 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" في الآونة الأخيرة آخذة في الانحسار.

وسعى بايدن إلى طمأنة المستثمرين والمودعين بأن النظام المصرفي العالمي "آمن"، وذلك بعد أن خسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار المصرفين الأميركيين متوسطي الحجم خلال الأسبوع الماضي.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تعهد بايدن للأميركيين بأن ودائعهم في أمان.

وعندما سئل عما إذا كانت الأزمة المصرفية قد هدأت، قال بايدن لصحافيين "نعم".

وأغلقت جهات تنظيمية في كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" قبل أسبوع تقريبا وأسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع.



وكان هذا أكبر انهيار منذ "واشنطن ميوتشوال" خلال الأزمة المالية في 2008.

وقالت مجموعة "إس.في.بي" المالية، وهي الشركة الأم للبنك، أمس الجمعة، إنها تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس.

وضخت بنوك أميركية كبرى ودائع بـ30 مليار دولار في بنك "فيرست ريبابليك" في اليوم السابق، وذلك لإنقاذ المصرف متوسط الحجم الذي اجتاحته الأزمة الناجمة عن انهيار "سيليكون فالي" و"سيغنتشر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: الأزمة المصرفية تنحسر والنظام العالمي "آمن" ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: الأزمة المصرفية تنحسر والنظام العالمي "آمن" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).