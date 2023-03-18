هل خلق الوباء أزمة صحية عقلية؟!

2023/03/18 | 12:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت دراسة جديدة مفاجئة أن الصحة العقلية لمعظم الناس كانت جيدة إلى حد ما على مدار جائحة الفيروس التاجي.وحلل التقرير، الذي نُشر في المجلة الطبية الخاضعة لمراجعة الأقران، 137 دراسة من جميع أنحاء العالم ووجد أن الصحة العقلية للناس لم تظهر، بشكل عام، تغييرات كبيرة قبل وبعد أسوأ وباء هو فيروس كورونا.[…]

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