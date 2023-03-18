أميركا.. دعوة للتحقيق بوفاة جندية تعرضت للتحرش الجنسي في قاعدة عسكرية

2023/03/18 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مجموعة حقوقية نافذة للجالية اللاتينية في الولايات المتحدة، الجمعة، إلى إجراء تحقيق في وفاة جندية أميركية مكسيكية كانت عرضة للتحرش الجنسي في قاعدة عسكرية حدثت فيها وفاة بظروف مماثلة في عام 2020.

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