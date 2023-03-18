صور.. باريس تغرق في القمامة وتستنجد بالجيش لتنظيف الشوارع

2023/03/18 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الفرنسية أن كمية

النفايات في شوارع باريس بلغت 10 آلاف طن

بسبب إضراب عمال جمع القمامة، على الرغم

من الجهود المبذولة لإجبارهم على

العودة إلى العمل.

وارتفعت كمية النفايات في الشوارع

بعدما

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