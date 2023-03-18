خلافات عائلية تؤدي لانتحار منتسب أمني في بغداد

2023/03/18 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأقدم منتسب أمني، اليوم السبت، على الانتحار نتيجة خلافات عائلية في العاصمة بغداد.

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