إصابة ثلاثة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

2023/03/18 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، إصابة ثلاثة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

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