2023/03/18 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، الإطاحة بعنصر من داعش واعتقال 4 تجار مخدرات في محافظتي بغداد والنجف الاشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعنصر من داعش واعتقال 4 تجار مخدرات في محافظتين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعنصر من داعش واعتقال 4 تجار مخدرات في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).