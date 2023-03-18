قائمة بالهدايا السعودية التي لم يكشف عنها ترامب

2023/03/18 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إلى جانب وثائق داعمة حصلت عليها شبكة CNN عدم كشف الرئيس السابق، دونالد ترامب عن هدايا تلقاها من حكومات أجنبية بين عامي 2017 و2020.

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