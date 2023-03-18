بيان من الحشد الشعبي عن انفجار وادي الشاي: إصابة 3 منتسبين

2023/03/18 | 13:03 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أصيب ثلاثة منتسبين في الحشد الشعبي، السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في قاطع عمليات كركوك.وقالت هيئة الحشد في بيان، تلقته شبكة 964: أصيب ثلاثة منتسبين من معاونية الاستخبارات في الحشد الشعبي، في قاطع عمليات كركوك بجروح مختلفة أثناء مشاركتهم بعملية أمنية في المناطق المشتركة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.وانفجرت […]

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