الكاظمي فشل بتنفيذ خطة أمريكية لاقامة دولته العميقه

2023/03/18 | 13:16 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي المستقل سعد المطلبي، السبت، فشل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتحقيق الخطة الامريكية الخاصة بإقامة دولة عميقة من خلال اجراء التغيرات في المناصب ال...

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