2023/03/18 | 13:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات: الإطاحة بـ 6 أجانب حاولوا التسلل إلى نينوى وبحوزتهم 11900 صاعق تفجير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/18 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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