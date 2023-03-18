الامين العام للأمم المتحدة يشيد برسالة الاسلام مستشهداً بآية من القرآن الكريم

2023/03/18 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو

غوتيريش كراهية الإسلام بأنها سمّ, وإن

مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو

ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل

تنوعها، كونهم ينحدرون من كل ركن من

أركان المعمورة، الا ان

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