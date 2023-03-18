الصحافة الهندية تستذكر فتوى الدفاع الكفائي

2023/03/18 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 7 اعوام من زيارة وفد من الصحفيين

الهنود وبالتحديد عام 2016 وبدعوة مركز

الاعلام الدولي لزيارة العراق والاطلاع

على دور فتوى الدفاع الكفائي في حفظ امن

العراق، وكان الكاتب سمير ارشد خاتلاني

ضمن الوفد

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