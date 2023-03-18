شباب العراق يواجه أوزبكستان وعينه على كأس آسيا

2023/03/18 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقي منتخب شباب العراق لكرة القدم مساء السبت مع منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية لبطولة شباب آسيا لكرة القدم تحت 20 عاماً، والتي ستقام على ملعب بونيودكور الفرعي الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج.

منتخب شباب العراق أعد نفسه جيداً للمباراة، حيث خاض، الجمعة، آخر وحداته التدريبية التي حضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وقد امتدت التدريبات لساعة ونصف الساعة، وتركزت على تمارين اللياقة البدنية الخفيفة، وتطبيقات تكتيكية نظمها الطاقم التدريبي للاعبين، واختيار التشكيلة التي سيلاقي فيها المنتخب الأوزبكي، بالإضافة للتدريب على بعض المفردات الخاصة، وكذلك التدريبات على ركلات الجزاء الترجيحية، التي قد يلجأ إليها المنتخبان في حالة التعادل في الوقتين الأصلي والشوطين الإضافيين، خصوصاً أن منتخب أوزبكستان فاز في ربع نهائي البطولة على أستراليا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، وكذلك في نصف النهائي على كوريا الجنوبية، بينما تغلب العراق في ربع النهائي على إيران بهدف مقابل لا شيء، وتغلب على اليابان بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

الجدير بالذكر أن منتخب شباب العراق سبق له الحصول على لقب بطولة شباب آسيا خمس مرات في أعوام 1975 و1977 و1978 و1988 و2000 في الكويت وإيران وبنغلاديش وقطر وإيران.

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