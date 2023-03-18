شرطة واسط تصدر توجيها ضد

2023/03/18 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات قانونية بحق "المتسكعين" في احياء المحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة وتلقته (بغداد اليوم) أنه "استجابة لكثرة المناشدات التي أطلقها شيوخ ووجهاء ومثقفي المحافظة والاهالي الى قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، اثناء انعقاد المؤتمر العشائري الفصلي حول تجمع ووقوف الشباب المتسكعين في الأحياء السكنية لساعات متأخرة من الليل تقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

وأوضح البيان أن الإجراءات تأتي "حفاظاً على امن واستقرار المحافظة".

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