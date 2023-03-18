مصر تبدي رغبتها بتطبيع العلاقات مع تركيا

2023/03/18 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، إن هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.

وفي وقت سابق وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.

وكان في استقبال تشاووش أوغلو مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر، والقائم بأعمال السفارة التركية لدى القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من المعنيين.

ومن المنتظر أن يزور تشاووش أوغلو مقبرة الشهداء الأتراك في القاهرة.



وتعد الزيارة الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاما.

وفي 27 فبراير الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى تشاووش أوغلو.

المصدر: RT

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