بحوزتهم صواعق تفجير.. اعتقال 6 اجانب حاولوا دخول العراق بطريقة غير شرعية

2023/03/18 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمناعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 6 متهمين اجانب لمحاولتهم دخول الاراضي العراقية بصورة غير شرعية، فيما أشار الى أن المتهمين بحوزتهم ١١٩٠٠ صاعق تفجير في محافظة نينوى.

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