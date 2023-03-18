انطلاق حملة أمنية كبرى للبحث عن المطلوبين والسلاح في الديوانية (صور)

2023/03/18 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، انطلاق حملة كبرى للبحث عن المطلوبين وحصر السلاح المنفلت في المحافظة.

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