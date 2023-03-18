2023/03/18 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرج خورخي ميسي، والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صمته، بعد الكم الهائل من التكهنات التي سرت مؤخراً حول العرض المغري الذي تقدم به فريق الهلال السعودي لكرة القدم إلى “البرغوث العالمي”.وأكد والد ميسي، في تعليق عبر حسابه على “إنستغرام”، أن “كل ما قيل عن مطالبته الهلال بدفع مبلغ 600 مليون يورو […]

ظهرت المقالة والد ميسي ينفي طلب 600 مليون يورو لانضمام “البرغوث” إلى الهلال السعودي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والد ميسي ينفي طلب 600 مليون يورو لانضمام “البرغوث” إلى الهلال السعودي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والد ميسي ينفي طلب 600 مليون يورو لانضمام “البرغوث” إلى الهلال السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).