السوداني يجري مكالمة بالفيديو مع منتخب العراق قبل نهائي شباب آسيا

2023/03/18 | 13:59 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، اتصالاً فديوياً مع بعثة المنتخب العراقي للشبابي في أوزبكستان وحثهم على الفوز.المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً فديوياً ببعثة منتخبنا الشبابي الكروي قبل ساعات من مواجهته منتخب شباب أوزبكستان في المباراة النهائية لبطولة شباب […]

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