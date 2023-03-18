تقرير غربي: القوات الامريكية باقية في العراق لحماية المصالح

2023/03/18 | 14:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: افاد تقرير دولي بان قوات امريكية بعدد اقل بقيت في العراق...

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