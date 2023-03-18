لكموه وطرحوه أرضًا.. شاهد ما حدث لسجين لحظة خروجه من زنزانته عاريًا

2023/03/18 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة وقعت في سجن مقاطعة شيلبي بولاية تينيسي الأمريكية، أظهرت كاميرا مراقبة داخل السجن ما حدث لغيرشون فريمان قبل وفاته أثناء احتجازه في السجن الواقع بمدينة ممفيس، وتطالب عائلة فريمان بالحصول على إجابات بعد وفاة ابنهم.

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