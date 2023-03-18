أول زيارة منذ قطع العلاقات.. وزيرا خارجية تركيا ومصر يؤكدان

2023/03/18 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزيرا خارجية تركيا ومصر، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، السبت، أن هناك توجه نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

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