السوداني يجري اتصالاً فديوياً ببعثة منتخبنا الشبابي في أوزبكستان

2023/03/18 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لاعبي منتخب شباب العراق على تحقيق لقب كأس آسيا واستكمال إنجازات الكرة العراقية.

وذكر بيان عن مكتب رئيس الوزراء أن ” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً فديوياً ببعثة منتخبنا الشبابي الكروي قبل ساعات من مواجهته منتخب شباب أوزبكستان في المباراة النهائية لبطولة شباب آسيا، المقامة حاليا في العاصمة الأوزبكية طشقند”.

وتابع أن “رئيس الوزراء بارك في مستهل الاتصال تأهل منتخب الشباب إلى بطولة كأس العالم للشباب، وحثَّ اللاعبين على مواصلة الانتصارات، ورسم الفرحة على وجوه العراقيين، وتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية، واستكمال إنجازات الكرة العراقية، مثلما فعل المنتخب الأول في فوزه ببطولة خليجي البصرة”.

وأكدَّ رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للبيان على “تقديم كل الدعم والإسناد للمنتخب العراقي للشباب، لاستحقاقهم القادم في بطولة كأس العالم للشباب التي ستُقام في إندونيسيا في شهر أيار المقبل”.

يذكر أن منتخبنا الشبابي سيواجه أوزباكستان في نهائي كأس آسيا مساء اليوم السبت.

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