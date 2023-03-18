2023/03/18 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حصلت سلطنة عمان على المركز الأول عربياً والثامن عالميًا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة في العالم لعام 2023م الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”.كما لم تشهد القائمة تواجد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق خارج مؤشر جودة الحياة لعام 2023 المركز الخبري الوطني.

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