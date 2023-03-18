2023/03/18 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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ديالى..



القبض على ما يسمى المسؤول العسكري لقاطع "خالد ابن الوليد"

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