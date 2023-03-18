السوداني يحث منتخبنا الشبابي على الفوز في مباراته ضد أوزبكستان

2023/03/18 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً فديوياً ببعثة منتخبنا الشبابي في أوزبكستان لحثهم على الفوز في نهائي كأس آسيا تحت الـ20 عاما.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني أجرى اليوم اتصالاً فديوياً ببعثة منتخبنا الشبابي الكروي قبل ساعات من مواجهته منتخب شباب أوزبكستان في المباراة النهائية لبطولة شباب آسيا، المقامة حاليا في العاصمة الأوزبكية طشقند".

وأضاف أن "رئيس الوزراء، بارك في مستهل الاتصال تأهل منتخب الشباب إلى بطولة كأس العالم للشباب، وحثَّ اللاعبين على مواصلة الانتصارات، ورسم الفرحة على وجوه العراقيين، وتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية، واستكمال إنجازات الكرة العراقية، مثلما فعل المنتخب الأول في فوزه ببطولة خليجي البصرة".

وأكدَّ رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، تقديم كل الدعم والإسناد للمنتخب العراقي للشباب، لاستحقاقهم القادم في بطولة كأس العالم للشباب التي ستُقام في إندونيسيا في شهر أيار المقبل.

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