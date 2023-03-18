القبض على ستة اجانب حاولوا اجتياز الحدود في الموصل

2023/03/18 | 14:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ضبط بحوزتهم صواعق تفجير تستخدم للرمانات المتفجرة.

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