صور: سباق متهوّر بين صديقين في أيسر الموصل ينتهي كما هو متوقع!

2023/03/18 | 15:16 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيسر الموصل (نينوى) 964 تعرضت سيارتان لأضرار جسيمة، مساء الجمعة، بعد سباق لصديقين في أيسر الموصل، فيما أصيب أحد السائقين برضوض.مراسل شبكة 964 في الموصل: في ساعة متأخرة من الليل بمنطقة المجموعة الثقافية، تصادمت سيارتان تخوضان سباقاً أشبه “بالدرايف”، وقع ضحيته أحد السائقين، رغم أنه كان يَقود في الطريق المُخصص له، وأصيب برضوض وتضررت […]

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